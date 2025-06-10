Yer: Erzurum! Rezilliğini kimse görmüyor sandı ama kameralar kayıttaydı

Yer: Erzurum! Rezilliğini kimse görmüyor sandı ama kameralar kayıttaydı
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Yer: Erzurum! Rezilliğini kimse görmüyor sandı ama kameralar kayıttaydı
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Erzurum'da otomobiliyle gelerek dilencilik yaptığı belirlenen yaşlı bir adam, gün sonunda topladığı parayı sayarken görüntülendi. Kısa sürede yayılan görüntünün altına "İnsanlarda gurur da kalmadı" ve "Hâlâ dilencilere para veriyor musunuz?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Erzurum'da şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Kent merkezine otomobiliyle gelip dilencilik yaptığı belirlenen yaşlı bir adam, gün sonunda elde ettiği parayı sayarken kameralara yakalandı.

"İNSANLARDA GURUR DA KALMADI"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "İnsanlarda gurur da kalmadı", "Hala dilencilere para veriyor musunuz?", "Allah belanızı versin", "Bir yanda zenginlik diğer yanda dilencilik" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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