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Yenişehir'de Huzur Operasyonu: Narkotik ve Hırsızlık Suçlarına Yönelik Uygulama

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Bursa Emniyet Müdürlüğü İlçe Şube Müdürlüğü koordinesinde Yenişehir ilçesinde narkotik, hırsızlık, uygunsuz şahıslar ve asayiş suçlarına yönelik geniş kapsamlı bir huzur operasyonu düzenlendi. Uygulama kapsamında 200 şahsın UYAP sorgulaması yapıldı ve aranan şahıslara göz açtırılmadı. Ayrıca 60 araç kontrol edilerek trafik güvenliği sağlandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü İlçe Şube Müdürlüğü koordinesinde Yenişehir ilçesinde narkotik, hırsızlık, uygunsuz şahıslar ve asayiş suçlarına yönelik uygulama yaptı.

Yenişehir'de geniş kapsamlı huzur operasyonu düzenlendi. Uygulama çerçevesinde 200 şahsın UYAP sorgulaması yapılırken, üzerinde uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve çeşitli suçlardan aranmaları olan şahıslara göz açtırılmıyor. Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan 'huzur' uygulamasında 60 araç kontrol edilirken, trafiği tehlikeye sokan sürücülere ise idari ceza uygulandı. Uygulamaların vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla yapıldığını belirten Emniyet, uygulamaların hız kesmeden devam edeceğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Emniyet Müdürlüğü Yenişehir Narkotik Güvenlik Hırsızlık Trafik Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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