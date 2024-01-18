Yenişehir'de Huzur Operasyonu: Narkotik ve Hırsızlık Suçlarına Yönelik Uygulama

Bursa Emniyet Müdürlüğü İlçe Şube Müdürlüğü koordinesinde Yenişehir ilçesinde narkotik, hırsızlık, uygunsuz şahıslar ve asayiş suçlarına yönelik uygulama yaptı.

Yenişehir'de geniş kapsamlı huzur operasyonu düzenlendi. Uygulama çerçevesinde 200 şahsın UYAP sorgulaması yapılırken, üzerinde uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve çeşitli suçlardan aranmaları olan şahıslara göz açtırılmıyor. Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan 'huzur' uygulamasında 60 araç kontrol edilirken, trafiği tehlikeye sokan sürücülere ise idari ceza uygulandı. Uygulamaların vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla yapıldığını belirten Emniyet, uygulamaların hız kesmeden devam edeceğini bildirdi. - BURSA