Yenişehir-Bursa Yolu'nda Ters Yönde İlerleyen Araç Tehlike Yarattı

Yenişehir-Bursa Yolu üzerinde ters yönde ilerleyen bir otomobil, sürücülerin yüreğini ağzına getirdi.

Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir araç, Yenişehir-Bursa Yolu üzerinde ters şeride girerek kilometrelerce ilerledi. O sırada karşı yönden gelen sürücüler selektör ve korna çalarak hem uyardı hem de tepki gösterdi. O anlar ise araç içi kamerasına yansıdı.

Korku dolu anların yaşandığı yolda olası bir faciadan kıl payı dönülürken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. - BURSA