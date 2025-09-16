Yenişehir-Bursa Yolu'nda Ters Yönde İlerleyen Araç Tehlike Yarattı
Yenişehir-Bursa Yolu üzerinde ters yönde ilerleyen bir otomobil, diğer sürücülerin tepkisine neden oldu. Olası bir kazadan kıl payı dönülen bu anlar, araç içi kamerasına yansıdı ve sosyal medyada büyük tepki topladı.
Yenişehir-Bursa Yolu üzerinde ters yönde ilerleyen bir otomobil, sürücülerin yüreğini ağzına getirdi.
Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir araç, Yenişehir-Bursa Yolu üzerinde ters şeride girerek kilometrelerce ilerledi. O sırada karşı yönden gelen sürücüler selektör ve korna çalarak hem uyardı hem de tepki gösterdi. O anlar ise araç içi kamerasına yansıdı.
Korku dolu anların yaşandığı yolda olası bir faciadan kıl payı dönülürken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. - BURSA
