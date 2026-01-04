Jandarmadan kapsamlı güvenlik bilgilendirmesi

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde jandarma vatandaşlara kapsamlı güvenlik bilgilendirmesi gerçekleştirdi.

Yenipazar ilçesinde jandarma tarafından vatandaşlara yönelik güvenlik bilgilendirmesi yapıldı. Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla vatandaşlarla bir araya gelerek çeşitli konularda bilgilendirme faaliyetinde bulundu. Gerçekleştirilen çalışmalarda; hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı alınması gereken önlemler anlatılırken, özellikle kış mevsiminde artış gösteren soba ve bacadan kaynaklı yangınlara karşı uyarılarda bulunuldu. Ayrıca 'Kadına el kalkamaz' sloganı kapsamında Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtılarak, uygulamanın kullanımı hakkında vatandaşlara bilgi verildi.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için sahada yürütülen bu tür bilgilendirme faaliyetlerini son derece önemsiyoruz. Suçun oluşmadan önlenmesi, bilinçli toplumla mümkündür. Devletimizin tüm kurumlarıyla halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK