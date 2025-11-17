Ankara'da inşaat işçileri arasında taşlı sopalı kavga
0:00/0:00
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir inşaatta işçiler arasında çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. İşçiler birbirine acımadan vururken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir inşaatta işçiler arasında taşlı sopalı kavga çıktı.
- Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
- Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir inşaatta işçiler arasında taşlı sopalı kavga çıktı.
İNŞAATTA TAŞLI SOPALI KAVGA
Olay, Yenimahalle ilçesinde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işçiler arasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa