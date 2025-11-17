Haberler

Ankara'da inşaat işçileri arasında taşlı sopalı kavga

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Ankara'da inşaat işçileri arasında taşlı sopalı kavga Haber Videosunu İzle
Ankara'da inşaat işçileri arasında taşlı sopalı kavga
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir inşaatta işçiler arasında çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. İşçiler birbirine acımadan vururken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir inşaatta işçiler arasında taşlı sopalı kavga çıktı.
  • Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
  • Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir inşaatta işçiler arasında taşlı sopalı kavga çıktı.

İNŞAATTA TAŞLI SOPALI KAVGA

Olay, Yenimahalle ilçesinde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işçiler arasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
3 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne ve iki çocuğunun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

biber gazı yokmuydu kimsede sıkacaksın böyle durumlarda, yada araçlarda bulunan yangın tüpünü üzerlerine sıkın. dağılırlar. akılınızda olsun. en etkili kavga ayırma taktiği. :D

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler

Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler
Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı

Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı
Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi

Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi
Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Hukuk sınavını geçemeyen ünlü isim gözyaşlarına boğuldu
Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler

Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler
TFF, ilave transfer dönemi için FIFA'dan gelen cevabı açıkladı

Futbol kulüplerini zora sokan haber! Transfer yapamayacaklar
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
A Milli Takım'da 5 isim kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da deprem! Tam 5 isim kadrodan çıkarıldı
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır! İmamoğlu'nu ziyarette pas geçti

Silivri'ye giden Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır
İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti: Bu parayla kim geçinebiliyor?

İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Acun Ilıcalı açıkladı: Meryem Boz Survivor All Star'da yarışacak

Acun açıkladı: Survivor'a Milli Takım'ın yıldız ismi dahil oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.