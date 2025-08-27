Yenimahalle'de Grupla Darp Edilen Adamın Anları Kamerada

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 7 kişilik grup bir adamı önce kovaladı, sonra dövdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Çarşı mahallesinde meydana geldi. 7 kişilik bir grup henüz bilinmeyen bir sebeple bir kişiyi sopalarla kovaladı. Kaçan kişinin yere düşmesinin ardından grup şahsı sopalarla darp etti. Şahıs darbın ardından bayılırken gruptaki şahıslar ise koşarak uzaklaştı. O anlar bir mahalle sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA