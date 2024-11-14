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Yenikapı Metro İstasyonu'nda Yangın Paniği

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İstanbul'daki Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı İstasyonu'nda yürüyen merdiven yandı. Yangın nedeniyle istasyon dumanla doldu, yolcular zor anlar yaşadı ve seferler durduruldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve seferler yeniden başladı.

Yenikapı metro istasyonunda yürüyen merdiven yandı, büyük panik yaşandı

Metro istasyonun içi dumanla doldu, yolcular dışarı çıkartıldı; seferler durdu

İSTANBUL - Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı İstasyonu'nda yürüyen merdiven bir anda yanmaya başladı. İstasyonun dumanla dolması nedeniyle yolcular zor anlar yaşarken, vatandaşlar dışarı çıkartıldı seferler ise durduruldu.

Edinilen bilgiye göre, metroda zaman zaman yürüyen merdivenlerin bozulması sonucu büyük zorluk yaşayan İstanbullular, sabah saatlerinde Yenikapı metro istasyonunda yangın paniğiyle karşı karşıya kaldı. Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonunda saat 08.15'te çalışır durumdaki yürüyen merdiven bir anda yanmaya başladı. Merdivenden duman çıktığını gören vatandaşlar büyük panik yaşadı, istasyonunun içi dumanla dolunca yolcular nefes almakta güçlük yaşadı. Yolcular tahliye edilirken, dumanla kaplanan ise istasyon kapatıldı. Seferler de iptal edildi. Bu nedenle dışarıda da yoğunluk yaşandı.

İstasyonunun kapatılmasının ardından Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ücretsiz ring seferi yapıldı. Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, duman tahliyesinin ardından seferler de normale döndü.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamalarda ise şu ifadelere yer verildi:

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Yangın söndürülmesinin ardından yapılan açıklamada ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler normale dönmüştür" ifadelerine yer verildi.

Yenikapı Metro İstasyonu'nda Yangın Paniği
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - 3.Sayfa
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