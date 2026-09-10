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Yenidoğan çetesinden geriye kalan hayelet hastanenin içi görüntülendi

Yenidoğan çetesinden geriye kalan hayelet hastanenin içi görüntülendi
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Kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasıyla gündeme gelen ve ruhsatı iptal edilerek faaliyetlerine son verilen İstanbul Esenler’deki hastanenin son hali, içerik üreticisi Mustafa Kurt tarafından görüntülendi.

Kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasıyla gündeme gelen ve ruhsatı iptal edilerek faaliyetlerine son verilen İstanbul Esenler'deki hastanenin son hali, içerik üreticisi Mustafa Kurt tarafından görüntülendi. Yaklaşık 2 yıldır kullanılmayan hastanenin içerisinde yenidoğan yoğun bakımında kullanılan kuvözler, tıbbi malzemeler, bilgisayarlar ve ameliyathane ekipmanlarının halen bulunduğu görüldü.

Hastanenin atıl durumdaki görüntülerinin kamuoyunda yaşananların unutulmaması amacıyla kayda alındığını belirten Mustafa Kurt, binaya gizlice girdiğini, görüntüleri belgesel amacıyla çektiğini ve giriş sırasında yaralandığını ifade etti. Kurt, hırsızlık gibi olayların yaşanmaması amacıyla hastanenin açık ismini paylaşmak istemediğini de belirtti.

Yenidoğan Çetesi soruşturması 2023'te başladı

Kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak adlandırılan soruşturma, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne 2023 yılında yapılan bir ihbarın ardından başladı. CİMER üzerinden gelen ihbarın 21 Mayıs 2023'te İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne iletilmesi sonrasında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. 26 Nisan 2024'te düzenlenen operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında adı geçen hastanelerden bazıları daha sonra kapatıldı.

Hastane yaklaşık 2 yıldır atıl durumda

Bugün gelinen noktada hastanenin kapatılmasının üzerinden yaklaşık 1 yıl 11 ay geçti. Görüntülerde binanın içerisinde yenidoğan yoğun bakımında kullanılan kuvözlerin, çeşitli tıbbi cihazların, bilgisayarların, ilaç ve sarf malzemelerinin bulunduğu görülürken, ameliyathanenin de büyük ölçüde olduğu haliyle kaldığı dikkat çekti. Mustafa Kurt, görüntüleri özellikle olayın kamuoyunun gündeminden düşmemesi ve yaşananların unutulmaması amacıyla çektiğini belirterek, "Kimse bu hastaneye girmesin. Ben sadece belgesel amacıyla girdim" mesajını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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