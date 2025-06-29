Yenidoğan Çetesi Davasında 5. Duruşma Yarın Görülecek

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İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç elde eden Yenidoğan Çetesi'nin yargı süreci devam ediyor. 5'inci duruşmada 58 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 5'inci duruşması yarın görülecek.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'ne yönelik düzenlenen 2. dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şahıslara yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 58'e yükselmişti. Geçtiğimiz duruşmada mahkeme, 10 tutuklu sanığın tahliyesine hükmetmişti. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek 5'inci duruşmada suç örgütü lideri doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 19'u tutuklu 58 sanığın yargılanmasına yarın devam edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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