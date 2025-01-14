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Yenidoğan Çetesi Davası'nın İkinci Celsesi Başladı

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İstanbul'da bebekleri istismar eden Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyeleri hakkında görülen davanın 2. celsesinde sanık avukatı reddi heyet talebinde bulundu. Duruşma sırasında sanık avukatları tarafsız bir yargılama yapılmadığını öne sürdü.

Yenidoğan Çetesi davasının 2. celsesi başladı: Sanık avukatı reddi heyet talebinde bulundu

Sanık avukatı reddi heyet talebinde bulundu

İSTANBUL - İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 2'inci celsesinde sanık İlker Gönen'in avukatı reddi heyet talebinde bulundu.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 26'sı tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı davanın 2'inci celsesinin görülmesine başlandı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada sanık İlker Gönen'in avukatı, soruşturma savcısı ile duruşma savcısının birlikte fotoğraflarının sosyal medyada paylaşıldığını ifade etti. Sanık avukatları tarafsız bir yargılama yapılmadığını öne sürerek reddi heyet talebinde bulundu. Duruşmaya taleplerin değerlendirilmesi için 30 dakika ara verildi.

Yenidoğan Çetesi Davası'nın İkinci Celsesi Başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAMZE ŞENYİĞİT - 3.Sayfa
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