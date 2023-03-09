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Yeniden Refah Partisi yöneticisi evinde ölü bulundu! Ardında bir not bırakmış

3. Sayfa Haberleri

Yeniden Refah Partisi yöneticisi evinde ölü bulundu! Ardında bir not bırakmış

Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ramazan Yılmaz, ailesi tarafından evinde kanlar içinde bulundu. Yapılan kontrollerde kendini vurduğu ve hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yılmaz'ın olay öncesi yazılmış olan bıraktığı nota Jandarma ekiplerince el konuldu.

Bartın'da yaşayan Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ramazan Yılmaz (40) evinde ölü bulundu.

Yeniden Refah Partisi yöneticisi evinde ölü bulundu

AİLESİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Olay gece saatlerinde meydana gelirken Yılmaz'ın yaşadığı evde kanlar içinde olduğunu gören ailesinin ihbarı üzerine 112 ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Yeniden Refah Partisi yöneticisi evinde ölü bulundu

KENDİNİ VURUP, GERİYE NOT BIRAKMIŞ

Yapılan kontrollerde Yılmaz'ın kendini vurduğu ve hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yılmaz'ın olay öncesi yazılı not bıraktığı ve Jandarma ekiplerince nota el konulduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yılmaz'ın cenazesi Amasra İlçesine bağlı Şükürler köyünde ikindi namazını müteakip toprağa verilecek.

Yeniden Refah Partisi yöneticisi evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ramazan Yılmaz Refah Partisi Hisarcık Bartın 3. Sayfa Haberler

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