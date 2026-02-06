Haberler

Ehliyetini ve otomobilini yeni alan sürücü depoya daldı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yeni ehliyet almış bir sürücü, fren yerine gaza basarak otomobiliyle depoya daldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde ehliyetini ve otomobilini yeni alan bir sürücünün iddiaya göre, fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıkan otomobil hızla depoya daldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 4 Şubat Çarşamba günü saat 22.30 sıralarında Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ehliyetini ve otomobilini yeni alan S.G., annesini ziyarete gitti. Bir süre sonra evden çıkan S.G. 09 ABG 398 plakalı otomobiline bindi. Yokuştan inmeye başlayan otomobil iddialara göre sürücünün, fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıkarak sokağın sonunda bulunan depoya daldı. Otomobilde yaklaşık 200 bin lira hasar oluşurken, sürücü S.G. kazayı yara almadan atlattı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken depoda da hasar oluştu.

"Arabayı alalı 1 hafta olmuştu ve hala borcunu ödüyor"

Sürücünün annesi oğlunun arabayı alalı 1 hafta olduğunu ve hala borcunu ödediğini ifade ederek, "Oğlum arabası olduğu için beni ziyarete geliyor. Oğlum yemeğini yedikten sonra aşağıya indi. Sonrasında dışarıdan bir gürültü geldi. İçime bir şey düştü ve balkona çıkıp baktım. Beni aşağıya çağırdılar ve kazayı oğlumun yaptığını söylediler. Hemen eşim oğlumun yanına aşağıya indi. Arabayı alalı 1 hafta olmuştu ve hala borcunu ödüyor. Ehliyetini yeni aldı" dedi. - İSTANBUL

