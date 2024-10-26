Üye Girişi
Haberler

Yeni gıda sahtekarları listesi şok etti! Yağların içinde yasaklı madde karıştırmışlar

Yeni gıda sahtekarları listesi şok etti! Yağların içinde yasaklı madde karıştırmışlar
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gıda sektöründe faaliyet gösteren bazı firmaların gerçekleştirdiği sahtekarlıkların yer aldığı yeni bir liste kamuoyunu şoke etti. Gıdalara, maliyeti düşürmek için insan sağlığına zararlı maddeler katan firmalar ifşa olmaya devam ediyor. Bakanlık, son olarak süt, bal yoğurt, yağ ve köftede hile yapanları açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş (hile) yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Dün açıklanan yeni listede ağırlıklı olarak et ürünleri denetim sonuçlarına yer verildi.

'güvenilirgida.tarimorman.gov.tr' adresinden yayımlanan yeni listede; çiğ sütten köfteye birçok ürüne yer verildi. Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar başlığı altında yer verilen ürünlerde resmen vatandaşın sağlığı ile oynamışlar. Yoğurtlara nişasta karıştıran balda taklitçiliğe kadar pek çok sahtekarlık gözler önüne serildi.

Yeni gıda sahtekarları listesi şok etti! Yağların içinde yasaklı madde kullanmışlar

Sahtekarlık, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" başlıklı listede de kendini gösterdi. Sıvı yağların içine gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boyaların kullanıldığı görüldü.

Yeni gıda sahtekarları listesi şok etti! Yağların içinde yasaklı madde kullanmışlar

Kaynak: Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - 3.Sayfa

3-sayfa Sağlık Yaşam

İsrail, İran ve Suriye'yi vurdu! Askeri tesisler hedef alındı

İsrail'den misilleme! 2 ülke füzelerle vuruldu

 75 liraya mal ettikleri sucuğu vatandaşa 250 TL'ye sattılar

Sahtekarlar sınır tanımıyor! 75 TL'ye mal edip vatandaşa 250 TL'ye sattılar

 Mezarlıkta katliam yapan baba, saklandığı kirpi yuvasında yakalandı

Mezarlıkta katliam yapan baba, kirpi yuvasında yakalandı
Adnan Oktar'ın dudak uçuklatan serveti devlete geçti

Bütün serveti devlete geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 26-27 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Katmer tarifi! En güzel Katmer tarifi! Katmer tarifi nasıl yapılır? Katmer için malzeme İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ömer Aksu kimdir? MasterChef Katmerci Ömer Aksu kimdir? Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Erman Toroğlu Ahmet Çakar barıştı mı? Antalya elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.