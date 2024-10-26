Yeni gıda sahtekarları listesi şok etti! Yağların içinde yasaklı madde karıştırmışlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş (hile) yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Dün açıklanan yeni listede ağırlıklı olarak et ürünleri denetim sonuçlarına yer verildi.

'güvenilirgida.tarimorman.gov.tr' adresinden yayımlanan yeni listede; çiğ sütten köfteye birçok ürüne yer verildi. Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar başlığı altında yer verilen ürünlerde resmen vatandaşın sağlığı ile oynamışlar. Yoğurtlara nişasta karıştıran balda taklitçiliğe kadar pek çok sahtekarlık gözler önüne serildi.

Sahtekarlık, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" başlıklı listede de kendini gösterdi. Sıvı yağların içine gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boyaların kullanıldığı görüldü.