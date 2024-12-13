Üye Girişi
Haberler
Rusya, Suriye'den tamamen çekiliyor
Esad'a kucak açan Putin'den sürpriz Suriye hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var
Dikkat çeken Suriye çıkışı: Her şey güllük gülistanlık değil
MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Emevi Camii'ndeki fotoğrafları ortaya çıktı
Tarihi andan çok özel kareler!
Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
Terör örgütünün uykularını kaçıracak görüntü

20 gün önce evlenen orman muhafaza memurunun acı sonu!

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü'nde 4 yıl önce orman muhafaza memuru olarak göreve başlayan Serdar Atmaca, silahla vurulmuş halde ölü buldu. Atmaca'dan geriye 20 gün önceki düğününden görüntüler kaldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 20 gün önce evlendiği öğrenilen orman muhafaza memuru, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, genç çiftin düğünden kalan mutlu görüntüleri geride kaldı.

Olay, Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi Mehmet Şevki Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü'nde 4 yıl önce orman muhafaza memuru olarak göreve başlayan Serdar Atmaca, mesaisinin tamamlanmasının ardından istirahat için evine döndü.

Yeni Evlendiği Gündüz Silahla Vurulmuş Halde Bulundu

HABER ALAMAYAN EŞİ, EKİPLERİ ARADI

Bir süre sonra eşi Atmaca'yı arayan eşi, kendisinden haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Eve giren ekipler, evde yalnız yaşayan Atmaca'yı silahla vurulmuş halde ölü buldu. Cumhuriyet savcısının ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Serdar Atmaca'nın cenazesi, İnebolu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Yeni Evlendiği Gündüz Silahla Vurulmuş Halde Bulundu

20 GÜN ÖNCE EVLENMİŞTİ

Serdar Atmaca'nın, 20 gün önce evlendiği ve eşinin Hatay'da hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi. Öte yandan, Atmaca'dan geriye 20 gün önceki düğününden görüntüler kaldı.

20 gün önce evlenen orman muhafaza memurunun acı sonu!
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Duruşma salonundaki saldırının başladığı an: Tolga size emanet
img

Fenerbahçe, Galatasaray'ı geçti
img

İsrail'in Suriye'deki casusu deşifre oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prof. Dr. Fikret Birdişli, Suriye'de bundan sonra yaşanabilecek senaryoları anlattı
Prof. Dr. Fikret Birdişli, Suriye'de yaşanabilecekleri sıraladı
Tekstilde çalışan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı, atölyeler boş kaldı
Suriyelilerin gidişi bir sektörü resmen bitirdi
Duruşma salonundaki saldırı böyle gerçekleşti! 'Size emanet' deyip silahına sarıldı
Duruşma salonundaki saldırının başladığı an: Tolga size emanet
Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
Esad çiftini kahredecek görüntüler
Eski mahkum her şeyi anlattı! Sednaya Hapishanesi'ndeki tecavüz dehşeti kan dondurdu
Sednaya hakkında daha önce dinlediklerinizi unutun
Suriye'deki gelişmelerin ardından ilk seçim anketi! AK Parti yükselişe geçti
Suriye'deki gelişmelerin ardından ilk seçim anketi

Son Dakika Haberleri

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 13 Aralık Cuma Ödülü hangi takım kazandı? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? İnek Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İnek Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi? 14 Aralık Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Gurbetçi Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gurbetçi Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi? Kızılcık Şerbeti 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! 14 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Kızılcık Şerbeti 80. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 80. bölüm yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle! Yalı Çapkını 88. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.