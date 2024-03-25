Yeni açılan köprülü kavşakta iki otomobil çarpıştı: 5 hafif yaralı
Yeni açılan köprülü kavşakta iki otomobil çarpıştı: 5 hafif yaralı
SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 kara yolunda yeni açılan Kozluk Köprülü Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif şekilde yaralandı.
D-100 kara yolu Erenler Kozluk Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen kazada sürücülerinin ismi öğrenilemeyen Honda marka otomobille, 41 NY 527 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi hafif yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.