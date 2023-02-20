Yengesi secde eder halde enkazdan çıkarıldı

Depremde 7 yakınını kaybeden AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın yengesi enkazdan secde eder halede çıkarıldı.

Yengesinin secde eder halde, seccadesi ile enkazdan çıkarıldığını belirten Milletvekili Erdoğan, kendisine ait vinci ve malzemeleri ses veren yeğenin ve ses alınamayan yengesinin bulunduğu enkaz yerine 3-4 kişinin sesinin alındığı komşu enkaza göndererek, çok ağır bir karar vermek zorunda kaldığını ifade etti.

Depremin hemen ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde afet koordinatör milletvekili olarak görevlendirilen Mehmet Erdoğan, kardeşinin ve yeğenlerinin yaşadığı Adıyaman'ın Besni ilçesinden aldığı acı bir haberle sarsıldı. Hemen kendisine ait vinç, bir işadamı arkadaşına ait 2 vinç olmak üzere ayarladığı 3 vinci hemen bölgeye yönlendirdi. Kendisi de hemen bölgeye geçen Milletvekili Erdoğan, çok ağır bir karar vererek, kendisine ait vinci ses alınan yeğeni ve ses alınamayan yengesinin bulunduğu binanın enkazı yerine hemen yanında bulunan ve 3-4 kişinin ses verdiği enkaza yönlendirdi. Diğer yakınları ile birlikte komşu enkazda arama kurtarma çalışmalarına katılan Erdoğan'ın depremin ardından geçen dördüncü günün ikindi vaktinde yengesinin cansız bedenine ulaşıldı.

"Yengesi secde eder halde, seccadesi ile birlikte çıkarıldı"

Yengesi Nigar Erdoğan'ın cenazesine ulaşıldığı haberi ile sarsılan Milletvekili Erdoğan, yengesinin secde eder şekilde, seccadesi ile birlikte çıkarıldığını öğrendi. Erdoğan daha sonra ses alınan yeğeni Yunus Emre Erdoğan ile diğer 5 yakının da cenazeleri çıkarıldığı haberini aldı.

Yunus Emre'den geriye deprem tarihini gösteren resim kaldı

Milletvekili Erdoğan'ın yeğeni Yunus Emre'den geriye ise Fenerbahçe forması ile çekildiği, parmakları ile 6 sayısını işaret eden resmi geriye kaldı. 6-0'lık Fenerbahçe Galatasaray maçına atıfta bulunduğu öğrenilen Yunus Emre'nin işaret ettiği rakam depremin meydana geldiği 6 Şubat tarihi olarak da yorumlandı.

"Vinci yeğenimin bulunduğu binaya değil komşu enkaza gönderdim"

Depremden sonra Milletvekili Erdoğan, arama kurtarma çalışmalarında kendisi için çok ağır kararlar aldığını belirterek, "Depremde yengem, çocuğu ve yeğenlerim olmak üzere toplam 7 kişiyi kaybettik. Enkaz altında erkek kardeşimin eşi ve oğlu enkaz altında kaldılar. Hepsinden enkaz altından sesler geliyordu. Yeğenimin de enkaz altından sesi geliyordu. Ben ve bir arkadaşım bölgeye vinç gönderdi. Bu vinçleri, kardeşimin ve üniversite öğrencisi yeğenimin bulunduğu binanın enkazına değil de, diğer enkazlara yönlendirdi. Yengem dördüncü gün ikindiden sonra enkazdan vefat etmiş halde çıkarıldı. Öncesinden müdahale edemedik. Seccade üzerindeydi, seccadesiyle çıkardık. Secdede vefat etmiş. Yeğenim de enkaz altından vefat etmiş şekilde, çıkardık, defnettik. Çok ağır ve zor bir karar aldım. Vinçleri öncelikli diğer enkazlara yönlendirdik. Çünkü enkaz altındaki herkes bizim canımızdı. Kimseye ayrıcalık tanınmadı. Yeğenimden ses almamıza rağmen daha çok sesin geldiği, teknik açıdan daha acil ve öncelikli olan enkazlara vinçleri yönlendirdik" dedi.

İddialara sert cevap

Deprem sonrasında milletvekili, siyasetçi ve protokolün yakınlarına kurtarmada öncelik tanındığı yönündeki iddialara de sert cevap veren Milletvekili Erdoğan, öncelikli tercihi yakınlarından değil vatandaşlardan yana yaptıklarını kaydetti. Sürecin siyaset değil birlik ve beraberlik dönemi olduğunu anlatan Erdoğan, "Birilerininin maniplasyonları bizi en çok üzen şey oldu. Bu kadar gayret varken bizlerin hepsi şehitler vermişken, ben ailemden 7 kişiyi şehit verirken, bitişik enkazdaki kurtarma çalışmasına müsaade ettim, ben de gittim, o enkazda çalıştım ama öbür tarafta yeğenimi şehit verdim. Öncelik tanımadım yeğenime. Oradaki tercihimi, komşudan yana kullandım. Bizzat ben Gaziantep milletvekili olarak bunu yaptım. Birileri çıkıp, 'şunların, bunların falan yakınları kurtarıldı' diyor. Hayır öyle bir şey olmadı. Tam tersi, biz yakınlarımız ile vatandaşlarımız arasındaki tercihi, vatandaşlarımızdan, kardeşlerimizden yana yaptık. Çünkü o vefat eden her insan bizim, çocuğumuz, kardeşimiz. Hepsi bizim evladımız. Biz tamamının çocukları, kardeşleriyiz, tek yüreğiz. Onun için birilerine o cevabı veriyor. Benim tavsiyem, bu maniplasyonlara, dezenformasyonlara girmesinler. Bu ortam siyaset ortamı değil. Şuanda seçim ortamı da yok" şeklinde konuştu

"Acılarımızı erteledik"

Milletvekili Erdoğan, siyasetçilerin ve bürokratların kendi acılarını bölge normale dönene kadar ertelediklerini belirterek, " Biz yaralarımızı saracağız. Acılarımızı ve taziyeleri bile erteledik. Acılarımızı sonraya bıraktık. Topyekün, her yeri önce imar edeceğiz, insanlarımızı yerleştireceğiz. Türkiye ve bölge normale dönecek. Bunu da çok sürdürmeyeceğiz, en kısa sürede yapacağız inşallah" diye konuştu. - GAZİANTEP