Haberler

Yazılım mühendisinin öldüresiye darbedildiği olayda yeni gelişme: 4 kişi tutuklandı

Yazılım mühendisinin öldüresiye darbedildiği olayda yeni gelişme: 4 kişi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de yazılım mühendisini darp edip silah çeken 4 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yazılım mühendisini darbeden ve çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 4 şüpheli, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı. Olay anına ait ortaya çıkan yeni güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin yolunu kestikleri mühendisi darbedip silah çektikleri ve dükkana sokarak şiddete devam ettikleri anlar yer aldı.

Edinilen bilgiye göre, 13 Haziran'da Kapanönü Çarşısı'nda yazılım mühendisi Fatih Ü.'nün (32) 4 kişi tarafından darbedilmesine ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ve detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, iş yerinden çıkıp evine gitmekte olan Fatih Ü.'nün yolu, aynı çarşıda esnaf komşusu olan hamburgerci Y.Y., oğlu E.Y., kardeşi B.Y. ve yeğeni B.Y. tarafından kesildi. Alkol aldıkları öne sürülen şüphelilerden B.Y., selamlaşmanın ardından bilinmeyen bir sebeple aniden Fatih Ü.'ye saldırdı. Diğer şüphelilerin de saldırmaya başlaması ile yere düşen Fatih Ü., tekme ve yumruklarla darbedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, şüphelilerin Fatih Ü.'yü bir dükkanın içine sokarak darbetmeye devam ettikleri, bu sırada cep telefonuna el koydukları ve silah ile bıçak çektikleri görüldü. Şüpheliler, bir süre sonra eylemlerine son verdi. Olayın ardından hastaneye giderek darp raporu alan ve şüphelilerden şikayetçi olan Fatih Ü.'nün burnunda ve kaburgasında kırıklar olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede savcılığın tutuklama talebine rağmen 15 Haziran'da çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının karara itiraz etmesi üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Fatih Ü.'nün annesinin olaya ait güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge

Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakandan valiliklere genelge
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı

Ankara'da baş döndüren trafik! Erdoğan talimat verdi: Hızlandırın
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar

İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte ifşa edilen o markalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız yılanı çıplak elle taşıdı

Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız çıplak elle müdahale etti
Saha görevlisinden ünlü modele unutamayacağı hareket

Şu şekil maça giden ünlü modele büyük şok
Telefonlarındaki uygulama ele verdi! 50 şüpheli için gözaltı kararı

Telefonlarındaki uygulamayı gören polis hepsini tek tek gözaltına aldı
İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde

İsmail Kartal sonrası herkes bu sözlerini paylaşıyor
Rıza Çalımbay'ın annesi vefat etti

Rıza Çalımbay'ın acı günü!
Adalet Bakanı Gürlek: Suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecek

Bakan Gürlek'ten suç örgütlerine gözdağı! Mesajı hayli net
Devlet hastanesinde skandal! Doktorun kirli çarkına suçüstü

Devlet hastanesinde skandal! Doktorun kirli çarkına suçüstü