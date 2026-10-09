Yazıcıoğlu davasında Ankara'ya nakil talebi reddedildi, duruşma 2027'ye ertelendi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 19. duruşmasında, Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, mevcut dosyanın ana soruşturma dosyasıyla birleştirilmesini ve dosyanın Ankara'ya nakledilmesini talep etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin 2009 yılında gerçekleşen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında açılan dava, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya merhum Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan ve ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile avukatlar katıldı.

Duruşmaya, tutuksuz sanıklardan bazıları ile başka bir davada mahkum edilen tutuksuz sanık Davut U., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık Davut U., suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini talep etti. Duruşmada SEGBİS aracılığıyla hazır bulunan sanık Ebubekir S. Y. ile sanık Nusret M.'nin avukatlarının beyanları da alındı.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, mahkemedeki beyanında mevcut yargılamanın kapsamını ve soruşturmadaki eksiklikleri eleştirdi. Yavuz, ana soruşturma dosyasıyla mevcut dosyanın birleştirilmesi gerektiğini belirterek, olayın bir bütün olarak ele alınması gerektiğini ifade etti. Av. Yavuz, "Bu yargılamanın bu şekilde yürütülmesi büyük bir yetersizliktir. Bu dava bu şekilde açılmamalıydı. Ancak soruşturma dosyası devam ederken bazı konuların itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Sivas'ta bir yargılama var, Ankara'da ise bu dosya var. Göksun'daki dosyayla da birleştirme yapıldı. Bir yargılama varsa, suç bir bütündür. Göksun'da hırsızlık suçlaması üzerinden bir dosya açıldı. Mahkemenize, ana soruşturma dosyası açıldığında bu dosyayla birleştirme kararı verdiği için teşekkür ediyorum. Ana suç ile amaç suçların aynı olduğu kabul edildi. Ancak geldiğimiz noktada 12 yıldır keşifler yapılmasına rağmen dosyaya yeterli şekilde girilemedi. Peki, ana soruşturma dosyasında ne oldu? FETÖ'nün örgütsel yapısının etkisi başından beri belli. Arama ve kurtarma çalışmalarının başka yerlere yönlendirilmesi, ihbarların ve koordinasyonun bilinmesine rağmen gerekli adımların atılmaması gibi konular var. Burası bilinmeyen bir yer değildi. Ancak gerekli araştırmalar yapılmadı, oradaki kişilerin bulunması engellendi. GPS cihazları konusu da var" ifadelerini kullandı.

"Dosyanın her yerinden FETÖ fışkırıyor"

Dava dosyaları ile ilgili konuşan Av. Yavuz, "Geldiğimiz aşamada ana soruşturma dosyası ilerliyor, operasyonlar sürüyor. Bu dosyada yüzlerce cevapsız sorunun yanıtını arama noktasında etkin bir irade oluştuğunu düşünüyorum. Diyelim ki 100 soru varsa bunların yaklaşık 30'u cevaplandırıldı. Dosyada gizlilik kararı bulunması nedeniyle biz de soruşturmanın ayrıntılarını bilmiyoruz. Dosyanın her yerinden FETÖ fışkırıyor. Bu 100 sorunun da cevaplarının bulunacağına inanıyorum. Ana soruşturmanın tamamlanması zaman alabilir. Bu nedenle mevcut dosyanın ana soruşturma dosyasıyla birleştirilmesini talep ediyoruz. Sanıklar ve taraflar farklı yerlerden geliyor. Yargılamanın selameti açısından dosyanın Ankara'ya nakledilmesinin daha sağlıklı olacağına ve bunun adil yargılama bakımından lehe bir durum oluşturacağına inanıyoruz" dedi.

Ailenin diğer avukatları da Yavuz'un taleplerine katılarak yargılamanın Ankara'da yapılması gerektiğini ifade etti.

Avukat Kemal Yavuz, kendisine yönelik ithamların ardından yeniden söz alarak, katılan taraf olduklarını ve soruşturma yürütme yetkilerinin bulunmadığını söyledi. GPS cihazlarının kaybolması ve enkazın korunmasına ilişkin sorumlulukların araştırılması gerektiğini belirten Yavuz, olayın üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen bu konuların aydınlatılmasının önemine dikkat çekti.

Duruşmada iddia makamı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/140958 soruşturma sayılı dosyasının bekletici mesele yapılmasını talep etti. Mahkemenin talebe ilişkin değerlendirmesinin yanı sıra yargılamanın Ankara'ya nakli talebi de reddedildi.

Duruşma 31 Mart 2027 tarihine ertelendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı