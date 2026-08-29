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Üsküdar'daki Villada Yazar Murat Koparan Ölü Bulundu

Üsküdar'daki Villada Yazar Murat Koparan Ölü Bulundu
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Üsküdar'da bir villada yazar Murat Koparan (37) hayatını kaybetti. Eski eşiyle telefon görüşmesi sırasında silah sesi duyulması üzerine durum polise bildirildi. Eve giren ekipler, Koparan'ı üçüncü kattaki banyoda hareketsiz buldu; sağlık ekipleri ölümünü doğruladı. Ruhsatsız silahla vurulduğu belirlenen Koparan'ın cenazesi Adli Tıp'a kaldırıldı ve dört çocuk babası olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Üsküdar'da bir villada meydana gelen olayda, yazar Murat Koparan (37) hayatını kaybetti. Koparan'ın cansız bedeni, villanın üçüncü katındaki banyoda bulundu. Olayın, eski eşiyle yaptığı telefon görüşmesinin ardından ortaya çıktığı öğrenildi.

Olay, 25 Ağustos Salı günü saat 16.15 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir villada yaşandı. Edinilen bilgilere göre Murat Koparan, olaydan yaklaşık bir saat önce yaklaşık 2 yıl önce boşandığı eski eşi Elif Feyza Y. (33) ile telefonda konuştu. Görüşme sırasında silah sesi duyulması üzerine Elif Feyza Y., durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Villanın balkonundan eve giren ekipler, üçüncü kattaki banyoda Koparan'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde Murat Koparan'ın yaşamını yitirdiği tespit edilirken, polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde villada bulunan silahın da ruhsatsız olduğu öğrenildi. Yaşanan olayın ardından Murat Koparan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Koparan için Fatih Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii'nde cenaze namazı kılındı. Dört çocuk babası olduğu öğrenilen Murat Koparan, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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