Yaylada Ayı Saldırısına Uğrayan 17 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Muş'ta yaylada ineklerini otlattığı sıra ayı saldırısına uğrayan 17 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, öğlen saatlerinde Serinova köyünün kırsal alanında meydana geldi. Ailesine ait inekleri otlatmak için yaylaya çıkan 17 yaşındaki Polat K.'ye, ormanlık alandan çıkan bir ayı aniden saldırdı. Ayının pençeleriyle yere düşürülerek ciddi şekilde yaralanan çocuğun kardeşi, abisinin yardım çığlıklarını duyarak korku içinde bağırmaya başladı. Kardeşinin çığlıkları ve panik hali, ayının yavrularıyla beraber korkarak ormanlık alana kaçmasına neden oldu. Yaralanan Polat K., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk kontrollerde Polat K.'nin sağ bacağında çoklu kırıklar tespit edildiği öğrenildi. Durumu iyi olan Polat K., tedavisinin ardından taburcu edildi.

Köy halkı, bölgede zaman zaman görülen yaban hayvanlarının tehlike oluşturduğunu dile getirdi. Yaşanan saldırının ardından köylüler, ormanlık alanlara yalnız gitmeme konusunda birbirini uyarırken, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini artırarak ekiplerinin de olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi. - MUŞ