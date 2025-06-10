Yayaya Yol Veren Automobile Arkadan Çarpıldı: 3 Yaralı

Yayaya yol veren otomobile çarpıp takla attı: 3 yaralı

DÜZCE - Düzce'de yaya geçidinde yayaya yol vermek için duran otomobile arkadan gelen bir başka araç çarpıp takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahçeşehir istikametinden Düzce istikametine seyir halinde olan Z.M. idaresindeki 81 ACB 315 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi mevkisindeki yaya geçidinde yayalara yol vermek için durdu. Bu esnada aynı güzergahta gelen K.G. hakimiyetindeki 81 KG 340 plakalı Opel marka otomobil, yayaya yol veren otomobile çarparak takla attı. Kazada sürücü K.G. ile yolcu Y.M. ve yaya geçidinde savrulan N.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.