Yatalak karısını öldüren koca, aynı silahlar intihar etti

UŞAK - Uşak'ın Eşme ilçesinde cinnet getiren koca, yatalak karısını kafasına av tüfeğiyle ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Edinilen bilgilere göre Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Poslu köyünde ikamet eden Alattin Mandal (55), henüz bilinmeyen bir sebepten kaynaklı yatalak Ayşe Mandal'ı boyun kısmından ateş ederek vurdu. Sonrasında av tüfeğini kendisine doğrultan Mandal, aynı silahla kendi kafasına sıkarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri karı kocanın olay yerinde vefat ettiğini belirlerken evde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri ise konuyla ilgili soruşturma başlattı. Vefat eden çiftin cenazeleri inceleme sonrasında Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.