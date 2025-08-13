Yatakta akıl almaz ölüm! 220 kiloluk eşinin üzerine düştüğü adam hayatını kaybetti

Portekiz'in Porto kenti yakınlarında 59 yaşındaki bir adam, 220 kiloluk eşinin üzerine düşmesi sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetti. Olay, çiftin evinde sabaha karşı meydana geldi. İnce yapılı adam, yerde uzanıyordu. Eşi yataktan kalkmak isterken dengesini kaybetti ve adamın üzerine düştü. Kadın, ağırlığı nedeniyle kendi başına kalkamadı ve yardım için çığlık atmaya başladı.

Portekiz'in Porto kenti yakınlarında inanılmaz bir kaza yaşandı. 59 yaşındaki bir adam, 220 kiloluk eşinin üzerine düşmesi sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetti.

Olay, çiftin evinde sabaha karşı meydana geldi. İddiaya göre ince yapılı adam, yerde uzanıyordu. Eşi ise yataktan kalkmak isterken dengesini kaybetti. Devasa gövdesiyle kocasının üzerine düşen kadın, yatağın kenarı ile duvar arasında sıkıştı. Ağırlığı nedeniyle kendi başına kalkamayan kadın, yardım için çığlık atmaya başladı.

Sesleri duyan komşular hemen yardıma koştu. Beş kişinin çabasıyla kadın kaldırıldı ancak talihsiz adam o sırada bilincini yitirmişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen adamı hayata döndürmek için uzun süre uğraştı fakat kurtaramadı.

Portekiz polisi, olayın "tamamen talihsiz bir kaza" olduğunu açıkladı ve herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını belirtti.

Çiftin uzun süredir birlikte yaşadığı ancak resmi nikâhlarının olmadığı öğrenildi. Talihsiz kadına, yaşadığı büyük travma nedeniyle psikolojik destek verildi.

Bu olay, bölgede son yıllarda görülen en sıra dışı kazalardan biri olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
500

