Yaşlı kadın gaz sızıntısı olan evde uyuya kaldı, ekipler seferber oldu Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki kadın, gaz sızıntısı olan evinde uyuya kaldı.

Yaşlı kadın gaz sızıntısı olan evde uyuya kaldı, ekipler seferber oldu

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki kadın, gaz sızıntısı olan evinde uyuya kaldı. Gaz kokusunu alan komşularının ihbarı üzerine gelen ekipler, yaşlı kadını kurtarmak için seferber oldu.

Orhangazi ilçesine bağlı Arapzade Mahallesi'nde bulunan bir sitenin dairesinde yalnız yaşayan 87 yaşındaki kadının evinden gaz kokusu geldiğini farkeden komşuları durumu 112 ekiplerine bildirdi. Eve gelen itfaiye ekipleri yaşlı kadının oturduğu evin dakikalarca zilini çaldı. Uzun süre yanıt alamayan ekipler yaşlı kadının yan dairesinde bulunan evin balkonuna tırmandı. 87 yaşındaki Leyla Kul'un içeride uyuduğu gören itfaiye erleri, kendisini kurtarmak camı kırdı. Camın kırılması üzerine uyanan yaşlı kadın ne olduğunu anlamaya çalışırken, ekiplere kapıyı açtı. İçeriye giren sağlık görevlileri yaşlı kadını evden tahliye etti. Yoğun gaz kokusundan dolayı muhtemel bir faciaya karşı polis ekipleri sorun çözülene kadar çevrede güvenlik önlemi alırken, gaz kokusuna maruz kalan yaşlı kadın ise kontrol maksatıyla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan Leyla Kul'un sağlık durumumun iyi olduğu öğrenildi.