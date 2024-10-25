Üye Girişi
Haberler

Yaşlı Çift Darp Edildiklerini İddia Etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de 76 yaşındaki Arzun ve 78 yaşındaki Hasan Söylemez çifti, avukat oğulları ile yakın akrabaları tarafından darp edildiklerini öne sürdü. Olay sonrası şikayette bulunduklarını söyleyen çift, avukat ise iddiaları reddetti.

Yaşlı çift, avukat ve ailesi tarafından darp edildiklerini iddia etti

TUNCELİ - Tunceli'de Arzun ve Hasan Söylemez çifti, aynı zamanda akrabaları olan avukat ile anne ve babası tarafından darp edildiklerini iddia etti. Avukatın bürosu önünde açıklama yapan yaşlı çift, konuya ilişkin şikayette bulunduklarını söyledi. Avukat ise iddiaları reddederek bahsi geçen kişilerin kendisini kamuoyunda itibarsızlaştırmaya çalıştıklarını öne sürdü.

Olay, Tunceli merkeze bağlı Yeşilkaya Köyü Çaylı Mezrası'nda 17 Ekim günü yaşandı. 76 yaşındaki emekli öğretmen Arzun ve 78 yaşındaki emekli mühendis Hasan Söylemez'in iddiasına göre bir süre önce tartışma yaşadıkları aile bireyleri, olay günü avukat oğulları A.Ö. ile kendilerine saldırarak darp etti. Yaşanan olayda Arzun Söylemez'in parmağında kırık, vücudunun farklı yerlerinde morluklar oluşurken Hasan Söylemez ise gözünden darbe aldı.

Olaya ilişkin avukatın bürosunun önünde açıklama yapan Arzun Söylemez, "Olayın yaşandığı gün babasıyla birlikte köye geldi ve burada bana ve işime sözlü tacizde bulunarak beni ve eşimi darp etti. 155'i arayıp yardım istedim. Bu esnada sen beni mi çekiyorsun deyip telefonumu alıp kırdı. Jandarma gelmeden arabasına binip kaçtı" dedi.

Bahsi geçen avukatın aynı zamanda teyzesi olduğunu ifade eden Söylemez, "Neredeyse her gün kadın cinayetlerinin işlendiği bu dönemde bu şahıs öz teyzesine şiddet uygulamıştır. Kadınlar başta olmak üzere herkesin potansiyel şiddet mağduru olduğumuzu ve karşısında durmadığımız sürece bunlar devam edecek" diye konuştu.

Olay günü hastaneden darp raporu da aldıklarını kaydeden Arzun Söylemez, şikayetçi de olduklarını belirtti.

Bazı vatandaşlar, darp olayına tepki gösterirken avukatın yakınları ile darp edilen çift ve yakınları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Telefon iletişime geçilen avukat A.Ö. ise iddiaları reddederek, "Kesinlikle darp etmem ve hakaret etmem söz konusu değildir. Ailemle tartıştıkları zaman sadece olayı yatıştırmak için araya girdim. Bu iddialar şahsımı kamuoyu önünde itibarsızlaştırmak amacıyla yapılıyor" dedi.

Yaşlı Çift Darp Edildiklerini İddia Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - 3.Sayfa

Yerel Haberler Politika Tunceli 3-sayfa Şiddet Hukuk Suç

CHP'de içerisinde gündem olan sözler! İmamoğlu, hem 'özel'den hem açıktan eleştirdi

Hem 'özel'den hem açıktan eleştirdi

 Teröristleri son gören esnaf konuştu! 2 saat boyunca çıt çıkarmadan aynı şeyi yapmışlar

2 saat boyunca çıt çıkarmadan aynı şeyi yapmışlar

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj: Terörsüz Türkiye'ye ulaşacağız

"Terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimse giremez"
Okan Buruk apar topar ameliyata alındı

Apar topar ameliyata alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Walmart Türkiye'ye mi geliyor? Walmart Türkiye'de ofis mi açacak? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Ekim günün maçları nereden izlenir? Kasım öğretmen seminerleri online mı olacak? Karaman'da lise öğrencisi arkadaşını öldürdü! Olay ne zaman ve nasıl oldu? Denizli yangını söndü mü, SON DURUM ne (Karcı Dağı)? Derbi ne zaman? (GALATASARAY- BEŞİKTAŞ) Biletler satışa çıktı mı? Apandisit neden patlar? 26 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Aslan, Koç, Akrep burcu yorumu! 26 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Okan Buruk'un sağlık durumu nasıl? GS Teknik Direktörü Okan Buruk'un hastalığı nedir? Okan Buruk Beşiktaş derisinde yok mu, neden yok? Okan Buruk apandisiti mi patladı? Okan Buruk apandisiti neden patladı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.