Yasemin Minguzzi, Evlatları Kaybeden Ailelerle Bir Araya Geldi
İstanbul'da bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, evlatlarını kaybeden ailelerle İzmit'te bir araya gelerek acılarını paylaştı. Ailelerin çocuklarının ölümüne dikkat çekerken, yas ve dayanışma mesajları verdi.

KOCAELİ (İHA) – İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, çocuklarla ve çocuklarını kaybeden ailelerle bir araya geliyor.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Yunus Emre Kültür Merkezinde evlatları kaybeden aileler buluştu. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 15 Mayıs 2022 yılında kız meselesi yüzünden hayatını kaybeden Kıvanç Umman'nın annesi Derya Umman ve Babası Orhan Umman ile bir araya geldi. Derya Umman, "Katillerin aileleri gülmesin" ifadelerini kullandı.

"Bir Ahmet gitti ama milyonlarca çocuğum oldu"

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, "Ahmet hayattayken bizim evimizden çocuk eksik olmazdı. Çocukla çocuk olurdum zaten hep severdim. Bir Ahmet gitti ama milyonlarca çocuğum oldu. Bu tabi ki de çok güzel bir şey ama bir yandan da acı verici.

Ahmet gerçekten görev için dünyaya geldi. 'Bir şeyleri değiştirmek için anne yürü' dedi ve o bayrağı bana verdi ve ben 8 aydır hiç durmadım. Benim bir tane çocuğum vardı ikincisi de yoktu. Çocukların ölümü artık son bulsun. Bunun mücadelesini vermeye devam edeceğim. Dava bittikten sonra da daha çok mağdur ailelerin sesini duyurmak istiyorum. İnşallah her şey daha farklı ve daha güzel olacak. Biz cennette kavuşacağız. Çok başarılı bir çocuktu hayatı taktirlerle, onur belgeleriyle doluydu" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
