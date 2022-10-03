Yemek getiren damadı onu bulamayınca olay ortaya çıktı! Yaşlı adamın acı sonu

Uzunkale Mahallesi Güzelli Mevkiinde ikamet eden Mehmet Güzel'e yemek getiren damadı, kayınbabasını bulamayınca korkunç olay ortaya çıktı. Kayınpederini telefonla aramasına rağmen ulaşamayan damadı, evin yakınlarında bulunan zeytinliğe geldiğinde su kuyusunun yanında ayakkabı ve kıyafetlerini buldu.

SU KUYUSUNDA BULUNDU

Muhtar ve diğer yakınlarına telefonla haber verirken, durum savcılığa bildirildi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiye birimine bağlı ekipler, yaşlı adamın su kuyusunda cansız bedeniyle karşılaştı.

OTOPSİ YAPILACAK

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, Olay Yeri İnceleme, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin gelmesinin ardından Mehmet Güzel'in cansız bedeni itfaiye görevlileri tarafından su kuyusundan çıkarıldı. Yapılan incelemelerin ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.