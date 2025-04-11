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Yasaklı Sentetik Ecza Haplarla Yakalanan Sürücü Gözaltına Alındı

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Aksaray'da polis ekiplerinin durdurduğu otomobil sürücüsünün cebinden 53 adet yasaklı sentetik ecza hap ele geçirildi. Sürücü, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yasaklı sentetik ecza haplarla yakalanan sürücü gözaltına alındı

AKSARAY - Aksaray'da yunus ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobil sürücüsünün cebinden 53 adet yasaklı sentetik ecza hap ele geçirilirken sürücü gözaltına alındı.

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi motosikletli yunus timleri şüphe üzerine şehir merkezi istikametine seyreden 68 ADE 006 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. Polis ekiplerince durdurulan araç sürücüsü D.M.D. Genel Bilgi Taramasından geçirilirken, sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen ekipler şahsın üzerinde kaba arama yaptı. Yapılan aramada şahsın cebinden 53 adet sadece kırmızı reçeteyle verilen yasaklı sentetik ecza hap çıktı. Bunun üzerine araç sürücüsü yunus timlerince gözaltına alındı. Sürücünün aracı polis ekipleri eşliğinde şahsın evine bırakılırken, şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü. Sentetik ecza haplara polis ekiplerince el konulurken, şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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