Üye Girişi
Haberler

Yasadışı Bahis Operasyonunda Sanatçılara Gözaltı: Mehmet Ali Erbil Ev Hapsine Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında 23 sanatçı ve sosyal medya fenomeni gözaltına alındı. Mehmet Ali Erbil ev hapsine alınırken, sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz tutuklandı.

İstanbul'da yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturmada Mehmet Ali Erbil hakkında ev hapsi kararı verilirken, sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz ise tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde sanatçı Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç, müzisyen Zorbey Erkoçlar, sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz, Rus ve Türk asıllı fenomen Aleksander Mensikof ve 1.3 milyon takipçisi bulunan Esma Sözen'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na getirilmişti. Şüpheliler, ifade işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Şüphelilerden sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, sanatçı Mehmet Ali Erbil'e ise ev hapsi cezası verildi.

"Böyle bir olayın içinde olduğum için çok pişmanım"

İşlemleri sonrası adliye önünde açıklama yapan Mehmet Ali Erbil, "Sosyal medyamda söyledim. Gittiğimiz Malta'da da bizi böyle bir olayın içine itmeye çalıştılar. Canlı yayında dedim ki, 'Bu sanal kumarı oynamadım, kimseye tavsiye etmiyorum' dedim. Kendi ağzımla canlı yayında dedim. Böyle bir şeye, böyle bir yere gitseydim beni öldürürlerdi böyle bir laf ettiğim için. Çünkü adamlar ekmeklerini buradan kazanıyorlar ama yine de böyle bir olayın içinde olduğum için çok pişmanım. Gerçekten hiç bana yakışmayacak bu sanal kumarın bir parçası olmadığım halde, yine de beni bu platformun içinde gibi göstermeye çalıştılar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında karar verildi

 Mehmet Ali Erbil'den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü

Ev hapsi kararı ile serbest kalan Mehmet Ali Erbil'den dikkat çeken ifade

 Serdar Ortaç: Malta Adası'ndaki otel açılışında oyuna getirildik

Sertar Ortaç, neden gözaltına alındığını açıkladı
Sokakta para dağıtan fenomen İbrahim Yılmaz, bahis operasyonunda tutuklandı

Ünlü fenomen bahis operasyonunda tutuklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Uzak Şehir oyuncuları kim? Mezarlıkta duş alan kadın kim (Alanya)? Yemekteyiz Murat kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat Çelik kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Sergen kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sergen Kurtuluş kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Elif kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Elif Çiçek kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Sema kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sema Daşdemir kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Zeynep kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zeynep Duru kaç yaşında, nereli? Dilberay Cüneyt Özdemir Zorunda mıyım olayı nedir? Dilber Ay kaç yaşında öldü? Dilberay kimi öldürdü, neden öldürdü? Dilber Ay neden hapse girdi, Dilberay neden cezaevinde yattı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.