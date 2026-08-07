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Yasa dışı bahis operasyonunda 2 tutuklama

Yasa dışı bahis operasyonunda 2 tutuklama
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Sivas’ta düzenlenen operasyonda banka hesap bilgilerini yasa dışı bahis işlemlerinde kullandırtan 3 kişi yakalandı, 2 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Sivas'ta düzenlenen operasyonda banka hesap bilgilerini yasa dışı bahis işlemlerinde kullandırtan 3 kişi yakalandı, 2 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet Suçu ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması suçları ile ilgili yapılan çalışmalarda; Sivas'ta banka hesaplarını yasa dışı bahis sitelerinin kullanımına sunan merkezde 1, Şarkışla ilçesinde de 2 kişi takibe alındı. Çalışmalar sonucunda yapılan eşzamanlı operasyonla gözaltına alınan 3 kişi ile birlikte dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerin banka ve ödeme kuruluşlarında yaklaşık 7 milyon 608 bin 478 TL para hareketliliğinin olduğu tespit edildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri ardından adli makamlara sev edilen 3 şüpheli şahıstan 2'si tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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