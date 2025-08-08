Yargıtay, Narin Güran Davasında Cezaların Onanması İçin Tebliğname Hazırladı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır'da kaybolmasının ardından cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin davada cezaların onanmasına yönelik tebliğname hazırladı. Tebliğname, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
