Haberler

Yargıtay'dan 'Mavi Marmara' Davasında Yüksek Tazminat Kararı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yargıtay, 'Mavi Marmara' gemisine yapılan saldırıda yaralanan vatandaşa ödenen manevi tazminat miktarını artırarak, yerel mahkeme kararını bozdu. Yaralanan kişi, 300 bin lira tazminat talep etmişti.

Yargıtay, Gazze'ye insani yardım götüren 'Mavi Marmara' gemisine İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaralanan vatandaşa 40 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmeden mahkeme kararını bozarak daha yüksek düzeyde manevi tazminata hükmedilmesine karar verdi.

Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla seyrederken İsrail tarafından uygulanan saldırıda yaralanan İ.Y., avukatı aracılığıyla olaya ilişkin dava açtı. Yaşanan olayda psikolojik işkence uygulandığını ifade eden İ.Y., İsrail'e mal edilerek hazineden 300 bin lira manevi tazminatın tahsilini istedi. Yerel mahkeme, davacı İ.Y.'nin Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan, 'Mavi Marmara' gemisinde gönüllü olarak bulunması, hukuka aykırı eylemlere maruz kalması nedeniyle manevi olarak zarara uğradığı gerekçesiyle 300 bin lira manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verdi. Yerel mahkemenin kararına itiraz eden davalı bir üst mahkemeye başvurdu.

Bunun üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi ise olayın gelişim süreci ve yaralanma derecesi değerlendirildiğinde hükmedilen manevi tazminat miktarının fazla olduğu öne sürerek yerel mahkeme kararını kaldırıldı. Ret kararı üzerini davacı dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

Olayın oluş şekli, olay tarihi, davacının maruz kaldığı hukuk dışı ve kötü muameleyi göz önünde bulunduran Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, hükmedilen manevi tazminat miktarını az bularak kararı bozdu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti

Tepkiler sonuç verdi! Karışıklık son buldu, hız limitleri değişti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
Çok zengin olduğunu böyle kanıtladı, aracı mazotla yıkadı

Gencin "Ben çok zenginim" demek için yaptığına bakın
Türkiye'yi saran kokarca kabusu için korkutan değerlendirme: Yok etme şansımız yok

Türkiye'yi hızla saran kabusla ilgili korkutan açıklama
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
CHP İstanbul Olağan İl Kongresi'nin de durdurulması istendi, YSK toplanıyor

Mahkemeden yeni CHP hamlesi! YSK apar topar toplanıyor
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Kızı ilk kez açıkladı: İşte Sırrı Süreyya Önder'in mal varlığı

Sırrı Süreyya Önder'in mal varlığı ilk kez açıklandı
Gazze'de yaklaşık 10 metre uzunluğundaki dev balık karaya vurdu

Dev balığı onlarca kişi çekemedi! Karaya vurduğu yerin ayrı önemi var
Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti

Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti
Trump, Zelenski'nin 'tomahawk' talebini geri çevirdi: Bize lazım

Trump, Zelenski'nin isteğini kameralar önünde geri çevirdi
Ekonomist Enes Özkan: Yıl sonu gram altın 8 bin seviyelerine ulaşabilir

Yıl sonu gram altın ne kadar olacak? Ekonomistten dikkat çeken tahmin
Kız kardeşinin üzerine kaynar su dökmüştü! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneden sürpriz hamle

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili anneden sürpriz hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.