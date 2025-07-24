Yargıtay, 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasında verilen beraat kararlarını bozdu

Yargıtay, 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasında verilen beraat kararlarını bozdu
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Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 7 sanık hakkında verilen beraat kararını bozdu.

4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 7 kişi için verilen beraat kararı Yargıtay tarafından eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle bozuldu.

Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan günler sonra dere kenarında ölü bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in davasında yeni bir gelişme yaşandı.

7 KİŞİYE BERAAT KARARI VERİLMİŞTİ

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 2021 yılında sanıklar Ayşe A., Besim D., Hatun D., Mehmet Ali A., Musa A., Yıldırım A., Yusuf A. hakkında "nitelikli kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından beraat kararı vermişti.

Kararın istinaf incelemesini yapan Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Cumhuriyet savcısı ile katılan vekillerinin başvurularını reddederek beraat kararlarını onamıştı.

YARGITAY'DAN BOZMA KARARI

Ancak Yargıtay, eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle bu kararı bozdu. Kararda, sosyal medyada olayın gerçekleştiği tarihlerde yapılan bir paylaşımın kim tarafından yapıldığının araştırılmadığı, ayrıca olayla ilgili bir CD kaydında yer alan kişilerin tespiti ve ifadelerinin alınmadığı belirtildi.

Yargıtay, eksikliklerin giderilerek yeniden yargılama yapılması gerektiğine hükmetti. Dosya, yeniden değerlendirme yapılmak üzere Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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