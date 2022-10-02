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Polisten yardım kömürlerine göz diken hırsızlara suçüstü

3. Sayfa Haberleri

Polisten yardım kömürlerine göz diken hırsızlara suçüstü Zanlılardan 1'i yakalanırken kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışmalar sürüyor Çorum'un İskilip ilçesinde yardım kömürlerini çalan 1 kişi yakalandı.

Polisten yardım kömürlerine göz diken hırsızlara suçüstü

Zanlılardan 1'i yakalanırken kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışmalar sürüyor

ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde yardım kömürlerini çalan 1 kişi yakalandı.

Olay, Sanayi Sitesi yakınlarında bulunan kaymakamlığa ait depoda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kömürlerin bulunduğu alandan gelen seslerden şüphelenen bir vatandaş polise haber verdi. İhbar üzerine belirtilen bölgeye giden polisler depo olarak kullanılan alan içerisinde bir kamyonet şahısların olduğunu gördü.

Polisin dur ihtarına uymayan 3 kişi kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu şahıslardan birisi polis ekipleri tarafından yakalanırken, 2 şahıs ise gecenin karanlığından faydalanıp kaçtı. Polisin yaptığı incelemede zanlıların kamyonete 5 ton kömür yüklediklerini tespit etti.

Gözaltına alınan zanlının S.B olduğu belirlenirken, kimlikleri tespit edilen zanlılar İ.B ve Y.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bilal Arıcı - 3. Sayfa

İskilip Çorum 3. Sayfa Haberler

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