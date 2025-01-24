Batman'ın Beşiri ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan yaralı kızıl şahin, tedavi altına alındı.

Beşiri ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl şahin, arazide yaralı halde vatandaşlar tarafından bulundu. Kanadından yaralanan kızıl şahin, vatandaşlar tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Batman Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Tedaviye alınan kızıl şahin, daha sonra doğal yaşam alanına bırakılacak. - BATMAN