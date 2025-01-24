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Yaralı Kızıl Şahin, Tedavi Altına Alındı

Yaralı Kızıl Şahin, Tedavi Altına Alındı
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Batman'ın Beşiri ilçesinde yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Batman'ın Beşiri ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan yaralı kızıl şahin, tedavi altına alındı.

Beşiri ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl şahin, arazide yaralı halde vatandaşlar tarafından bulundu. Kanadından yaralanan kızıl şahin, vatandaşlar tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Batman Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Tedaviye alınan kızıl şahin, daha sonra doğal yaşam alanına bırakılacak. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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