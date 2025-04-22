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Yaralı Doğan Kuşu Samsun'da Koruma Altına Alındı

Yaralı Doğan Kuşu Samsun'da Koruma Altına Alındı
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Samsun'da trafik denetimleri sırasında yaralı halde bulunan doğan kuşu, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi ve rehabilitasyon için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Samsun'da polisin yaralı halde bulduğu doğan koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Samsun-Sinop karayolu Bafra Bölge Trafik İstasyonu önünde yapılan denetimler sırasında yaralı halde bir doğan kuşu bulundu. Duyarlılıkla hareket eden trafik ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kuş, gerekli tedavi ve rehabilitasyon süreci için Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek tedavi ve koruma altına alındı. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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