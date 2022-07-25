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Yaralı çocuğun yakınlarından meydan dayağı... Baba oğlunu vurdu, saçmalar 3 yaşındaki çocuğa isabet etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yaralı çocuğun yakınlarından meydan dayağı... Baba oğlunu vurdu, saçmalar 3 yaşındaki çocuğa isabet etti Babanın tüfekle vurduğu üvey oğlu oğlu ve saçmaların isabet ettiği 3 yaşındaki kız yaralandı Vurulan adamın akrabaları saldırganı tekme tokat dövüp polise teslim etti Antalya'da üvey baba...

Yaralı çocuğun yakınlarından meydan dayağı... Baba oğlunu vurdu, saçmalar 3 yaşındaki çocuğa isabet etti

Babanın tüfekle vurduğu üvey oğlu oğlu ve saçmaların isabet ettiği 3 yaşındaki kız yaralandı

Vurulan adamın akrabaları saldırganı tekme tokat dövüp polise teslim etti

ANTALYA - Antalya'da üvey baba ile oğlu arasında iddiaya göre alacak verecek melesi yüzünden çıkan kavgada kan aktı. Kavgada babanın pompalı tüfek vurduğu üvey oğlu ve o esnada parkta oyun oynarken saçmaların isabet ettiği 3 yaşındaki kız yaralandı. Yaralanan kişinin olayı gören akrabaları, saldırganı tekme tokat dövüp polise teslim etti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2332 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Abdullah V., daha önce arasında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan üvey oğlu Mehmet Karaduman'ın evinin oraya elinde pompalı tüfekle gelerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs, 3 el ateş ederek Mehmet Karaduman'ı yaraladı. Silah sesi üzerine olay yerine koşan Karaduman'ın akrabaları Abdullah V.'i darp etti. Öte yandan pompalı tüfekten çıkan saçmalar parkta oynayan 3 yaşındaki Elif Sena U.'a isabet etti. Aile bireyleri 3 yaşındaki Elif Sena U.'ı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Parkta bulunan diğer vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İki şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Pompalı tüfekle bacağından ve göğüs kısmından yaralanan Mehmet Karaduman'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. 3 yaşındaki Elif Sena U.'ın ise kolundan ve bacağından yaralandığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polisin olayla ilgili incelemesi ise devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - 3. Sayfa

Münir Karaloğlu Elif Sena Antalya Baba 3. Sayfa Haberler

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