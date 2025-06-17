2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan sanık: Aklımı yapay zekayla okudular

2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan sanık: Aklımı yapay zekayla okudular
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2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan sanık: Aklımı yapay zekayla okudular
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Tekirdağ'da platonik aşk beslediği Fatma Özdemir ile arkadaşı Barkın Perçin'i tabancıyla vurarak öldürüp 1'i polis 3 kişiyi de yaralayan Eren Uzuner, mahkemedeki savunmasında "Aklımı yapay zekayla okudular. Bu yasal mı?" dedi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ev eşyaları satış mağazasında şoför olarak çalışan Eren Uzuner, 4 Ekim 2024'te aynı mağazada çalıştığı ve platonik aşk beslediği Fatma Özdemir'i, iş yeri yakınlarındaki çay ocağının önünde arkadaşı Barkın Perçin ile otururken gördü.

2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan sanık: Aklımı yapay zekayla okudular

2 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP, 3 KİŞİYİ YARALADI

Uzuner, taburede oturan Özdemir ve Perçin'in yanlarına gidip üzerinde taşıdığı tabancayla ateş etti. Fatma Özdemir ile Barkın Perçin, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Eren Uzuner, elindeki silahla geri döndüğü mağazada bu kez iş arkadaşları N.Ç.K. adlı kadın ile S.D.'yi vurup yaraladı. Uzuner, daha sonra mağazaya ait sevkiyat aracına binip, kaçtı. Eren Uzuner, kaçarken aracını durduran polislerden birini yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan, Özdemir ile Perçin ise hayatlarını kaybetti.

2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan sanık: Aklımı yapay zekayla okudular

"AKLIMI YAPAY ZEKAYLA OKUDULAR"

Tutuklanan Eren Uzuner hakkında, 'kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı. Eren Uzuner'in yargılanmasına, bugün, Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci duruşmayla devam edildi. Tutuklu sanık Uzuner duruşmaya bulunduğu cezaevinde SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada, Fatma Özdemir, Barkın Perçin'in yakınları, tarafların avukatları hazır bulundu. Savunmasını yapan sanık Uzuner, ilk duruşmadaki 'yapay zeka' sözlerini tekrarlayarak, "Aklımı yapay zekayla okudular. Bu yasal mı? Başka bir şey söylemeyeceğim" diye konuştu.

2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan sanık: Aklımı yapay zekayla okudular

"OĞLUMU TANIMAMASINA RAĞMEN ÖLDÜRDÜ"

Bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunan Fatma Özdemir'in babası Kemal Özdemir, jandarma eşliğinde duruşmaya getirildi. Özdemir, sanığın en sevdiği kızını hayattan kopardığını belirterek, "Kendisini önce Allah'a sonra size havale ediyorum. Ağırlaştırılmış müebbet almasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Özdemir'in kardeşi Selen Özdemir de sanığın en ağır cezası almasını istedi. Barkın Perçin'in babası Mustafa Perçin ise "Sanık, oğlumu tanımamasına rağmen öldürdü. Öyle bir ceza alsın ki bir daha dışarı çıkamasın" dedi.

2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan sanık: Aklımı yapay zekayla okudular

Mahkeme heyeti, olayda yaralanan S.D.'nin vücudundaki zarar oranına ilişkin kurum raporlarının temin edilmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan sanık: Aklımı yapay zekayla okudular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
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