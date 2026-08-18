Haberler

Tekirdağ'da yangın: Evlere sıçramadan söndürüldü

Tekirdağ'da yangın: Evlere sıçramadan söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ’ın Kapaklı ile Saray ilçesi arasında bulunan boş arazide çıkan yangın rüzgar nedeniyle kısa sürede yayıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ile Saray ilçesi arasında bulunan boş arazide çıkan yangın rüzgar nedeniyle kısa sürede yayıldı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların seferber olduğu yangın evlere ulaşmadan söndürüldü.

Yangın, Kapaklı ile Saray arasında Bozoba mevkiinde bulunan arazide çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple boş bir arazide çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek kısa sürede yayıldı. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine Kapaklı ve Saray'dan itfaiye araçları bölgeye sevk edildi. Büyük bir alanda etkili olan yangına çok sayıda ekip sevk edilmesine rağmen büyüyen yangını kontrol altına alabilmek için vatandaşlar da traktör yardımıyla ekiplere destek oldu.

Hem traktör hem de greyderlerin katılım gösterdiği söndürme işlemi yangın evlere ulaşmadan başarıyla sonuçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Yeni Partili milletvekiline bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkeyi karıştıran görüntü! Halka açık alanda yasak aşk skandalı

Ülkeyi karıştıran görüntü! Halka açık alanda yasak aşk skandalı
Forması çıkartılmaya çalışılmıştı! Büyük buluşma gerçekleşti

Beklenen büyük buluşma gerçekleşti
Türk beyaz eşya devinde kriz! Satışlar çakıldı, binlerce çalışan gönderildi

Türk devinde kriz! Satışlar çakıldı, binlerce çalışan gönderildi
Türkiye’nin ikinci yerli otomobili geliyor! Arkasında sanayi devi var

Türkiye’nin ikinci yerli otomobili geliyor! Arkasında sanayi devi var
Feth-i kabir kararı! Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak

Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak
Kadın avukata sokak ortasında kanlı infaz: Güpegündüz kurşun yağdırdı

Restoranda kan donduran suikast! Kadın avukata kurşun yağdırdı
Cübbeli Ahmet Hoca, apar topar ameliyata alındı

Apar topar ameliyata aldılar