Yangında Yaralanan Keçi Tedavi Edildi

Çanakkale'de çıkan orman yangınında yaralanan bir keçi, HAYTAP ekipleri tarafından Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde tedavi edilerek sağlığına kavuşturuldu.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Çanakkale'de çıkan orman yangınları sonrası bölgeye gitti. Ekipler yangında zarar gören bir keçiyi Bursa'ya getirerek Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde tedavi altına aldı. 2. derece yanıkları bulunan keçi tedavi sonrası sağlığına kavuşturularak Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde yaşamına devam edecek.

Çanakkale'nin Merkez ilçesi kırsalında çıkan orman yangınında birçok çiftlik hayvanı hayatını kaybederken bir kısım çiftlik hayvanı yaralı olarak kurtarıldı. Yangında alevlerin arasından kaçamayan bir keçi 2. derece yanıklarla hayatta kalmayı başardı. HAYTAP ekipleri tarafından Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne gerilerek buradaki veteriner hekimler tarafından tedavi altına alınan keçi, tedavi sonrası emekli olarak hayatına devam edecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
