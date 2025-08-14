Yangında Yaralanan Keçi Tedavi Edildi

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Çanakkale'de çıkan orman yangınları sonrası bölgeye gitti. Ekipler yangında zarar gören bir keçiyi Bursa'ya getirerek Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde tedavi altına aldı. 2. derece yanıkları bulunan keçi tedavi sonrası sağlığına kavuşturularak Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde yaşamına devam edecek.

Çanakkale'nin Merkez ilçesi kırsalında çıkan orman yangınında birçok çiftlik hayvanı hayatını kaybederken bir kısım çiftlik hayvanı yaralı olarak kurtarıldı. Yangında alevlerin arasından kaçamayan bir keçi 2. derece yanıklarla hayatta kalmayı başardı. HAYTAP ekipleri tarafından Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne gerilerek buradaki veteriner hekimler tarafından tedavi altına alınan keçi, tedavi sonrası emekli olarak hayatına devam edecek.