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Yangında mahsur kalan yaşlı adamı komşuları kurtardı

Yangında mahsur kalan yaşlı adamı komşuları kurtardı

3. Sayfa Haberleri

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir evde çıkan yangında içeride mahsur kalan yaşlı adam, komşuları tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir evde çıkan yangında içeride mahsur kalan yaşlı adam, komşuları tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın, akşam saatlerinde Sığacık Mahallesi'nde bir kerpiç evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, evde tek başına yaşadığı öğrenilen yaşlı adam bağırarak yardım istedi. Bu esnada yoldan geçen ve komşuları olduğu öğrenilen iki genç, yaşlı adamı alevlerin arasından kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seferihisar İzmir 3. Sayfa Haberler

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