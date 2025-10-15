Yangında Mağdur Olan Yavuz Ailesine Destek Sözü

Haberler

Haberler
Kütahya'nın Okmeydanı Mahallesi'nde çıkan yangında eşyaları yangın nedeniyle zarar gören Yavuz Ailesi'ne AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal destek sözü verdi. Afşarünal, aileye geçmiş olsun dileklerinde bulunarak yangın sonrası kayıplarının yerine yenisini temin edeceklerini açıkladı.

Kütahya'nın Okmeydanı Mahallesi'nde çıkan yangında eşyaları tamamen yanarak mağdur olan Yavuz Ailesi'ne AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal destek sözü verdi.

Yangın haberinin ardından AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Ali İkiz, olay yerine gelerek aileye geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Afşarünal ve beraberindekiler, yanan evde incelemelerde bulundu.

Başkan Afşarünal, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün Okmeydanı Mahallesi'nde meydana gelen yangın, mahalle sakinlerini korku ve endişeye sürükledi. Ahmet Ali Yavuz'a ait evdeki yangında, evin içinde bulunan anne Dilek Yavuz ve iki çocuğu alevlerin arasında mahsur kalmış ve ekipler tarafından sağ salim kurtarılmıştır. Yangında evdeki eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale gelmiştir. AK Parti olarak bu ailemizin yanındayız. Yanan eşyalarının yerine yenisini temin edeceğiz."

Yavuz Ailesi, destekleri nedeniyle Başkan Afşarünal ve AK Parti yetkililerine teşekkür etti.

Bilindiği üzere, Okmeydanı Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangında Ahmet Ali Yavuz'a ait ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelmiş, anne Dilek Yavuz ve iki çocuğu ekiplerin müdahalesiyle sağ salim kurtarılmıştı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
