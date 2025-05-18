Yangında Jandarma Altın ve Paraları Kurtardı

Yangında Jandarma Altın ve Paraları Kurtardı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çıkan elektrik yangını, bir evi küle çevirdi. Evin sahibi hastanede tedavi altındayken, jandarma ekipleri evde bulunan altın ve paraları kurtardı.

Yangında jandarma evdeki altın ve paraları camdan girerek kurtardı

Elektrik tesisatından çıkan yangın evi küle çevirdi

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sabah saatlerinde evin elektrik tesisatından başlayan yangın, evi küle çevirdi.

Yangın saat 09.45 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Çakırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen

bilgiye göre, ev sahibi Ş.E.'nin hastanede tedavi gördüğü ve evde kimsenin olmadığı bir anda buzdolabı prizinden çıktığı tahmin edilen yangın bir anda evi sardı. 2 katlı evin üst katında başlayan ve bir anda çatıyı saran yangına ilk önce mahalle sakinleri müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Yaşlı kadının kızının evde altın ve paraların bulunduğunu söylemesi ile eve giren bir jandarma personeli, çekyat içinde olduğu belirlenen altın ve bir miktar parayı çanta ile birlikte alarak çıkardı. Yangın nedeniyle şoka giren bir mahalle sakinine ise ambulans ekipleri müdahale etti.

Jandarma ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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