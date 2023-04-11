Yangında hayatını kaybeden itfaiye erinin düştüğü anlar ortaya çıktı

4 Nisan günü meydana gelen olayda, Yağcılar Mahallesi Derya Sokak üzerindeki çatı yangını ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

FECİ ÇEKİLDE CAN VERDİ

Çatıda çalışma yapan Yusuf Turgut isimli itfaiye eri, çatının çökmesi neticesinde alevlerin arasında kalarak ağır yaralandı. Olay yerindeki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Turgut, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Turgut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

İtfaiye erinin düşme anı saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüde, itfaiye erinin çatıda yangına müdahale etmesi ve ardından çatının çökmesi neticesinde düşmesi yer alıyor.