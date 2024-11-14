Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler
İzmir'deki yangın felaketinde 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan, bakanlığın 1 yıl içinde kendilerine 110 bin 705 TL ödeme yapıldığına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi. Akcan "Çocuklarımız için bize 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler, ben 4 bin lira ile çocuklarıma nasıl bakayım?" ifadelerini kullandı.
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Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa