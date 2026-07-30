Yangın yerleşim yerine dayandı, vatandaşlar hayvanlarını alevlerin arasından kurtardı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede kontrolden çıkarak yerleşim alanlarına ulaştı. Alevlerin tehdit ettiği mahallede bir ev ağır hasar görürken, traktör ve saman balyaları yanarak kül oldu. Vatandaşlar ise ahırdaki hayvanlarını son anda kurtarmayı başardı.

Yangın, sabah saatlerinde Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, geniş bir alana yayılarak Çatak Mahallesi sınırlarına kadar ilerledi. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle mahallede büyük panik yaşandı. Yangının sıçradığı bir ev kullanılamaz hale gelirken, alevlerin ahıra yaklaşması üzerine ev sahipleri ve mahalle sakinleri seferber oldu. Ahırda bulunan hayvanlar büyük uğraş sonucu güvenli bölgeye çıkarıldı. Ancak bahçede park halinde bulunan traktör ile kasasında yüklü saman balyaları alevlerin arasında kaldı. Yangının sardığı traktör ve saman balyaları tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra çok sayıda arazöz, su tankeri, iş makinesi ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Havadan ve karadan sürdürülen yoğun müdahaleyle yangının daha geniş alanlara yayılmasının önüne geçilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı