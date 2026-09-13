Haberler

Yanan otobüste hayatını kaybedenlerin cesetleri Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı

Yanan otobüste hayatını kaybedenlerin cesetleri Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı
Güncelleme:
+75 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarparak yanan yolcu otobüsünde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, otobüs vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarparak yanan yolcu otobüsünde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, otobüs vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Diyarbakır-İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsü, Eyüpsultan'da Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişeler mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpmıştı. Kaza sonrası otobüste yangın çıkmıştı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 8 kişi de yaralanmıştı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından olayda hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otobüs ise vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün yanma anı kamerada

İstanbul'daki katliam gibi kaza anbean kamerada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ferdi Kadıoğlu ve Sidiki Cherif karşı karşıya geldi! 5-0'lık dev skor

Ferdi Kadıoğlu ve Sidiki Cherif karşı karşıya geldi! 5-0'lık dev skor
Celal Adan: MHP'nin birinci parti olduğu bir Türkiye'ye ihtiyaç var

Cumhur İttifakı'nda tartışma yaratacak çıkış: MHP birinci parti olmalı
AfD'nin zaferi sonrası Alice Weidel'den Avrupa'yı karıştıracak açıklamalar: Paralarımızı geri istiyoruz

Seçim zaferi sonrası fitili ateşledi! Sözleri Avrupa'yı karıştırdı
İstanbul'da 2 ceset bulundu

İstanbul'da korkunç gece! İki ilçeden peş peşe haber geldi
Meslek lisesinde skandal görüntüler! Sınıfta okey oynayıp sigara içtiler

Skandal görüntülerin adresi bir meslek lisesi
Gaziantep FK'de Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik

Kötü haber! Fenerbahçe maçı öncesi şanssızlıkları bitmiyor
Dönme dolapta ilişkiye girdi! Her şeyi patronunun telefonuyla öğrendi

Dönme dolapta skandal görüntü! Patronunun telefonuyla şoke oldu