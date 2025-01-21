Yanan otelde kalan gazeteci Nedim Türkmen ve ailesi hayatını kaybetti

Türkiye'nin önde gelen turizm bölgelerinden biri olan Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan Grand Kartal Oteli'nde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 66 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı.

TÜRKMEN VE AİLESİNE ULAŞILAMADI

Yangın, yaklaşık 10 saat süren müdahale sonucunda kontrol altına alınırken, Sözcü gazetesi yazarlarından Nedim Türkmen'in de facianın yaşandığı otelde kaldığı öğrenildi. Ailesiyle birlikte otelde konaklayan Türkmen'den uzun saatler haber alınamadığı duyuruldu.

ACI HABER GELDİ

İlerleyen saatlerde ise Türkmen ve ailesinden acı haber geldi. Yangın faciasında hayatını kaybeden 66 kişinin arasında Nedim Türkmen'in ve eşi ile 2 çocuğunun da bulunduğu açıklandı.

KIZININ SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Nedim Türkmen'in kızının da otelde yangının başladığı dakikalarda attığı bir mesaj ortaya çıktı. Ala Türkmen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Grand Kartal 9013 oda piste bakan taraf ailemden haber yok yangında mahsuruz acil yardım."