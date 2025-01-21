Üye Girişi
Haberler
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ serbest bırakıldı

Adliyeye sevk edilen Ümit Özdağ için karar çıktı
Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi
Turizm Bakanı Ersoy'a açıkça soruldu: Yanan otelde yangın merdiveni var mıydı?

Turizm Bakanı'na açıkça soruldu: Otelde yangın merdiveni var mıydı?
Bolu'daki yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım

Yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım

Yanan otelde kalan gazeteci Nedim Türkmen ve ailesi hayatını kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de ailesiyle birlikte tatil yaptığı öğrenilen ve sabah saatlerinden bu yana kendisinden haber alınamayan Sözcü yazarı Nedim Türkmen'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Türkiye'nin önde gelen turizm bölgelerinden biri olan Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan Grand Kartal Oteli'nde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 66 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı.

TÜRKMEN VE AİLESİNE ULAŞILAMADI

Yangın, yaklaşık 10 saat süren müdahale sonucunda kontrol altına alınırken, Sözcü gazetesi yazarlarından Nedim Türkmen'in de facianın yaşandığı otelde kaldığı öğrenildi. Ailesiyle birlikte otelde konaklayan Türkmen'den uzun saatler haber alınamadığı duyuruldu.

ACI HABER GELDİ

İlerleyen saatlerde ise Türkmen ve ailesinden acı haber geldi. Yangın faciasında hayatını kaybeden 66 kişinin arasında Nedim Türkmen'in ve eşi ile 2 çocuğunun da bulunduğu açıklandı.

KIZININ SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Nedim Türkmen'in kızının da otelde yangının başladığı dakikalarda attığı bir mesaj ortaya çıktı. Ala Türkmen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Grand Kartal 9013 oda piste bakan taraf ailemden haber yok yangında mahsuruz acil yardım."

Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
img

Ünlü ilahiyatçıdan ezber bozan "Sünnet" çıkışı
img

Otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş
img

İstese de Fenerbahçe'den gidemiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
66 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu AK Parti rozetini taktı

AK Parti'ye katıldı, ilk mesajını Atatürk'ün sözüyle verdi
Yıldız futbolcu beş escortla otelde yakalandı

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar
Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!
66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu
Trump'ın imzaladığı kararnameyle 80 bin kaçak Türk vatandaşı iade edilebilir

Attığı imza ülkedeki 80 bin Türk vatandaşının uykularını kaçıracak

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.