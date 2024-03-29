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Yanan iş yerinde bulunan cesedin sırrı çözüldü: Anneme sarkıntılık yaptığı için öldürdüm

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İstanbul'da, yanan iş yerinde elleri arkadan bağlanmış şekilde bulunan cesedin 39 yaşındaki Mustafa Bayraktar'a ait olduğu belirlenmişti. Bıçaklanarak öldürüldükten sonra bağlanıp iş yerinin kundaklandığı değerlendirilen olayla ilgili 22 yaşındaki B.D. gözaltına alındı. B.D.'nin ifadesinde maktulün, annesine sarkıntılık yaptığını, cinayeti bu nedenle işlediğini ve cesedi varile koyarak yaktığını söyledi. Soruşturmanın ardından 3 kişi adliyeye sevk edildi.

ELLERİ ARKADAN BAĞLANARAK BIÇAKLA ÖLDÜRÜLDÜ

İstanbul Bahçelievler'deki Kocasinan Merkez Mahallesi'nde, 27 Mart günü saat 10.00 sıralarında hurda deposu olarak kullanılan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürmüş ve yapılan incelemelerde bir erkeğe ait ceset bulunmuştu. Elleri arkadan bağlanmış ve bıçakla öldürüldüğü ortaya çıkan Mustafa Bayraktar'ın cinayetiyle ilgili yeni gelişme yaşandı.

Yanan iş yerinde bulunan cesedin sırrı çözüldü: Anneme sarkıntılık yaptığı için öldürdüm

"ANNEME SARKINTILIK YAPTIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Olaydan sonra harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, Bayraktar'ın cesedi bulunduğu iş yerini işlettiği belirlenen 22 yaşındaki Batın D. , gözaltına alındı.

Gözaltına alına Batın D'nin alınan ifadesinde, işyerine gelen Mustafa Bayraktar'ın, annesine sarkıntılık yaptığını iddia ederek annesinin iş yerinden çıktıktan sonra kavga ettiklerini ve elindeki bıçakla Mustafa Bayraktar'ı birçok kez bıçakladığını ve cesedi yok etmek için varile koyarak yaktığını belirtti.

Yanan iş yerinde bulunan cesedin sırrı çözüldü: Anneme sarkıntılık yaptığı için öldürdüm

ANNE GÖZALTINA ALINDI

İfadenin ardından polis ekipleri, kendisine sarkıntılık yapıldığı iddia edilen anne Hasret D.'yide gözaltına aldı. Olayla ilgili yapılan güvenlik kamera çalışmalarında, Mustafa Bayraktar'ın bir araçla işyerine geldiği belirlendi. İncelemede Bayraktar'ın kullandığı aracın Emircan K. Adlı kişiye ait olduğu belirlendi. Emircan K.'da gözaltına alındı. Soruşturmanın ardından 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Yanan iş yerinde bulunan cesedin sırrı çözüldü: Anneme sarkıntılık yaptığı için öldürdüm

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eymen Dursun - 3.Sayfa

Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (3)

Deniz:

Ataturkcu kemalist laik sistemin yetistirdigi nesiler

22
73
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şaban kocaman:

Adam gibi yorum yap CHP trolü seçim öncesi milleti kışkırtma

yanıt4
yanıt0
Ozan Susuz:

Mustafa ceviz kırayım derken öldü

6
2
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