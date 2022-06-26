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Yan baktın kavgasında kan aktı: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yan baktın kavgasında kan aktı: 2 ölü

Mersin'in Tarsus ilçesinde gençlerin yan baktı kavgasında 2 kişi öldürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde gençlerin yan baktı kavgasında 2 kişi öldürüldü.

Olay ilçeye bağlı Yeşil Mahalle 4225 sokakta meydana geldi.

İddiaya göre, daha önce husumetli olan Bünyamin Davarcı (22), Ender Yıldırım (22), A.S. (23), ile karşı taraftan E.D. (28),E.D. (17), E.D.(19) ve A.C.Y.(16) gündüz saatlerinde yan baktın nedeniyle tartıştılar. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gençleri mahalleliler ayırdı. Gece 01.30 sıralarında aynı yerde toplanan gençler, tekrar kavga etti. Kavga sırasında Bünyamin Davarcı ve Ender Yıldırım göğüslerinde av tüfeğiyle yaralandılar. Hemen arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Bünyamin Davarcı ile Ender Yıldırım yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra polis yaptığı çalışmada, A.S., E.D., E.D., E.D. ve A.C.Y. ile birlikte kavgada kullanılan av tüfeği de ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ender Yıldırım Mersin Tarsus kavga 3. Sayfa Haberler

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